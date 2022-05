Football : Monaco prend la deuxième place en France

En alignant une huitième victoire consécutive vendredi contre Lille, les Monégasques ont passé Marseille en Ligue 1.

L’AS Monaco a enchaîné une huitième victoire consécutive en championnat sur la pelouse de Lille (2-1) et s’est emparé provisoirement de la deuxième place, vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1.

Le club de la Principauté peut remercier son milieu Aurélien Tchouaméni, et son numéro huit dans le dos, qui lui a offert la victoire d’un superbe doublé sur deux frappes en dehors de la surface (42e et 75e). Le joli but d’Angel Gomes, qui avait permis au LOSC d’égaliser, aura finalement été vain (69e).