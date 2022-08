Football : Monaco s'impose à Strasbourg malgré les absences

Quatre jours avant son 3e tour retour de Ligue des champions à Eindhoven, Monaco a fait le plein de confiance en s'imposant à Strasbourg (2-1) malgré de nombreuses absences, samedi lors de la 1re journée de Ligue 1. Quatre jours après son match nul face au PSV à Louis-II (1-1) pour son premier match officiel de la saison, l'ASM a été l'emporter dans l'ambiance bouillante de la Meinau grâce à des buts de Krépin Diatta (43e) et Sofiane Diop (53e). Mais les Monégasques, pourtant dominateurs, se sont fait peur en fin de match après la réduction du score d'Habib Diallo (65e) et un nouveau but du Sénégalais refusé par la VAR pour hors-jeu dans le temps additionnel.

Sans Kevin Volland et Aleksander Golovin, suspendus, ni Wissam Ben Yedder, resté sur le banc, les Azuréens ont affiché un visage très séduisant offensivement, comme en fin de match face à Eindhoven mardi, et auraient même dû l'emporter plus largement en se montrant plus efficaces.