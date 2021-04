Football : Monaco s’installe sur le podium

Victorieux de Metz (4-0), les Monégasques reviennent provisoirement à une longueur de la première place.

Les Monégasques ont donc réussi leur coup: grâce aux buteurs Cesc Fabregas, Kevin Volland, et à un doublé de Wissam Ben Yedder, ils ont gagné facilement avant que Lyon, le PSG et Lille ne jouent ce même samedi.

Les hommes du président Dmitri Rybolovlev, lancés depuis de longues semaines à la chasse d'une qualification en Ligue des champions, ne peuvent plus se cacher. En 2021, la dynamique du club de la Principauté est d'ailleurs exceptionnelle: 11 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Monaco peut donc croire en des lendemains heureux.

L’ASM a fait la différence en seconde période. Fabregas a transformé un penalty obtenu par Jovetic d'une pichenette du droit plein axe (1-0, 50e). Puis les Monégasques ont très vite enfoncé le clou pour faire le break. Le jeune milieu belge Eliot Matazo, 18 ans, a effectué une percée de haut-vol avant de servir Volland. L'Allemand, d'une frappe croisée, ne s'est pas fait prier pour inscrire son 14e but en L1 (2-0, 52e).

Kovac en a profité pour faire tourner. Ben Yedder est entré. Sur une belle passe en profondeur d'Henrique, il a réalisé un enchaînement de haut-niveau pour marquer en force (3-0, 77e). Dix minutes plus tard, il a inscrit son 8e penalty de la saison et son 15e but en L1 (4-0, 87e).