Football : Monaco surclasse Nantes, Embolo encore buteur

L’attaquant suisse a participé à la large victoire monégasque à Nantes (4-1) et confirme son excellente forme. Lorient, de son côté, a dompté Lille (2-1) et reste au contact du PSG et de l’OM.

Breel Embolo a inscrit son troisième but de la saison en Ligue 1. AFP

Grâce à un triplé de Wissam Ben Yedder et un autre but de Breel Embolo, Monaco a largement battu Nantes (4-1) dimanche, lors de la 9e journée de L1, et retrouve sa 5e place au classement, à cinq points de Lorient (3e).

Si Ben Yedder s'est rappelé aux bons souvenirs de Didier Deschamps, qui ne l'a pas sélectionné lors de l'ultime rassemblement, et si le capitaine monégasque reste un candidat naturel pour une place au Mondial, l'équipe de la Principauté a surtout impressionné collectivement.

Certes Nantes, qui se rendra à Fribourg jeudi en Ligue Europa Conférence avec quelques maux de tête, a, sans Ludovic Blas au départ, rapidement été dépassé. Les Canaris végètent à la 16e place avec 7 points. Mais excepté l'erreur de Caio Henrique, buteur contre son camp (4-1, 79e), Monaco a été bon. Jeu en mouvement, récupération haute, efficacité dans toutes les zones: la première mi-temps monégasque a été la meilleure des hommes de Philippe Clement depuis le début de saison. Et le score à la pause (3-0) était mérité.

Les retours de blessure de Kevin Volland et Myron Boadu devaient permettre à Clement d'avoir «plus d'alternatives». Lui qui n'a, longtemps, pas voulu associer Ben Yedder et Breel Embolo, ses deux seuls attaquants disponibles, peut enfin le faire. À Reims (3-0), avant la trêve internationale, il les avait déjà associés avec succès. Contre Nantes, il a poursuivi. Rapidement, le duo a montré que le bien-fondé de l'association n'avait rien de théorique.

Embolo-Ben Yedder, ça marque

Auteur de deux buts en sélection lors des deux victoires en Espagne (2-1) et contre la République tchèque (2-1), Embolo a remis ça. De la tête, il a inscrit son troisième but en Ligue 1 après qu'Alban Lafont a repoussé une frappe de Ben Yedder (1-0, 2e), servi par Aleksandr Golovin. Puis l’attaquant suisse a décalé, encore de la tête, son capitaine. Ben Yedder a réussi sa spéciale: piquer son ballon pour inscrire son deuxième but en deux matches (2-0, 6e). En à peine plus de cinq minutes, la rencontre était pliée. Nantes a timidement essayé de réagir, par Quentin Merlin (17e) et Evann Guessand (24e). Alexander Nübel s'est interposé.

Puis Youssouf Fofana a profité d'une récupération de son binôme Mohamed Camara pour contrer et percuter. Il a servi Golovin, qui, en une touche de balle, a donné à Ben Yedder. Lequel sans contrôle a battu Lafont (3-0, 28e). Antoine Kombouaré a alors sorti Jean-Chales Castelletto, en détresse, pour lancer Sébastien Corchia (30e). Nantes a tenu jusqu'à l'heure de jeu. Au moment où Volland, entré à la pause, a obtenu un pénalty. Spécialiste du geste, Ben Yedder a pris Lafont à contrepied (4-0, 61e).

Clement a alors géré le temps de jeu de ses hommes, qui vont enchaîner quatre matches en deux semaines, et reçoivent, dès jeudi, les Turcs de Trabzonspor en C3.

Lorient encore renversant

Plus rien ne semble arrêter Lorient: même réduits à 10 pendant une demi-heure, les Merlus ont fait plus que résister face à Lille (2-1) et conservent leur surprenante 3e place. Déjà sous le charme de leur nouvel entraîneur Régis Le Bris, les supporters lorientais ont désormais pu acclamer son neveu, Théo Le Bris, auteur du but vainqueur dans les dernières minutes. Avec cette cinquième victoire consécutive, Lorient égale la meilleure série de son histoire et reste sur le podium avec 22 points. La saison passée, le FCL comptait 21 points à la 25e journée! En revanche les Lillois, qui alternent victoires et défaites cette saison, n'ont toujours pas réussi à tenir 90 minutes sans encaisser de but. Avec 13 points, les Dogues perdent un peu de terrain sur les places européennes.

Dans un match enlevé malgré des rafales de crachin breton, Lorient avait vite pris l'avantage sur une erreur de Lucas Chevalier, qui a laissé un tir de Stéphane Diarra rebondir sur Bafodé Diakité (1-0, 9e). Les Lillois ont alors entamé un pressing intense et se sont créé de nombreuses occasions, forts dans les duels et dans les sprints, mais ils ont longtemps buté sur une défense acharnée et ont manqué de réussite, d'autant qu'Yvon Mvogo ne laissait rien passer.

L'exclusion de Dango Ouattara pour un deuxième avertissement à l'heure de jeu a encore accentué la pression dans le camp lorientais et Lille a enfin trouvé la faille: lancé dans la profondeur par Adam Ounas, Jonathan Bamba a servi Jonathan David, qui a conclu seul devant le but (1-1, 78e).

Motivés de plus belle, les Lillois ont continué à pousser, mais se sont fait surprendre dans leur dos, quand Le Bris, que son «tonton» avait fait entrer à la 69e minute (à la place de Stéphane Diarra), s'est retrouvé sur la gauche à la réception d'une longue transversale. Avec habileté, le neveu du coach, l'une des révélations lorientaises de ce début de saison, s'est défait de son défenseur pour frapper entre les jambes du gardien et marquer son premier but dans l'élite (87e). «Ce n'est pas un hasard si on a marqué ce but, on a fait beaucoup d'efforts», a conclu le héros au micro de Prime Video, saluant «la victoire de toute une équipe, des gars très connectés, avec des liens forts entre nous». Et même des liens familiaux.

Dans les autres matches de l’après-midi, Montpellier – privé de son gardien suisse Jonas Omlin, touché aux adducteurs – s’est incliné à Toulouse (2-4), comme l’AC Ajaccio de Kevin Spadanuda (titulaire et remplacé à la pause) contre Clermont. Un match lors duquel l’attaquant français Grejohn Kyei, transféré de Servette en Auvergne cet été, a signé l’ouverture du score.