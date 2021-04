Football : Mondial 2022: le Qatar veut vacciner tous les visiteurs contre le Covid-19

Des programmes sont en cours d’élaboration pour s’assurer que les futurs spectateurs de la Coupe du monde au Qatar puissent être protégés face au virus.

Le Qatar discute avec les producteurs de vaccins pour s’assurer que tous les supporters venant assister à la Coupe du monde de football qu’il va accueillir fin 2022 ont été vaccinés contre le Covid-19, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères. Le pays est confronté à une résurgence du nombre de cas et de décès malgré des progrès dans son plan de vaccination. Les autorités ont été contraintes à imposer un confinement national.

«Nous avons négocié et discuté avec les fournisseurs de vaccins pour voir comment on peut s’assurer que tous ceux qui assistent à la Coupe du monde sont vaccinés», a dit le ministre Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. «En ce moment des programmes se déroulent pour accorder la vaccination à tous les participants», a-t-il ajouté durant un dialogue virtuel organisé par Observer Research Foundation. «Nous serons en mesure, on l’espère, d’organiser un évènement épargné par le Covid.»