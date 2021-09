Football : Mondial biennal: Arsène Wenger champion du retournement de veste

Lorsqu’il entraînait Arsenal, Wenger critiquait souvent les rassemblements des sélections nationales. Mais maintenant, il défend une Coupe du monde tous les deux ans.

«Réduire le nombre de pays» en éliminatoires

«Le football de sélection a régressé»

«Henry mal encadré par l’équipe de France»

«Je ne me sens pas responsable de ça car je pense que Thierry Henry a été mal encadré par l’équipe de France. La finale de la Coupe du monde a eu lieu le 9 juillet et je lui ai donné un congé jusqu’au 4 août. Ensuite, il est revenu et nous l’avons préparé. Je l’ai dispensé du match de qualification pour la Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb. Mais ils l’ont rappelé dès le 16 août – moins de 14 jours après son retour d’Allemagne – et ils l’ont fait jouer tout le match contre la Bosnie. Après la finale de la Coupe du monde, pourquoi avaient-ils besoin de faire cela ?"