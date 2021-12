Football : Mondial biennal? «On doit respecter la santé des joueurs»

Kylian Mbappé s’est exprimé en défaveur d’une Coupe du monde tous les deux ans. Pour Robert Lewandowski, le niveau de la compétition risquerait de fortement baisser.

L’attaquant du PSG et de l’équipe de France Kylian Mbappé s’est montré défavorable à l’idée d’un Mondial tous les deux ans, en marge d’une cérémonie de remise de prix lundi à Dubaï.

«Le niveau va baisser»

«On joue déjà 60 matches par an. L’Euro, la Coupe du monde, la Ligue des nations...Nous aimons jouer mais c’est trop. On doit pouvoir récupérer, faire des pauses. Si les gens veulent de la qualité, de l’émotion, des beaux matches, on doit respecter la santé des joueurs», a expliqué Mbappé.