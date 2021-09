Football : Mondial biennal: les clubs européens dénoncent le projet de la FIFA

Selon l’Association européenne des clubs, organiser une Coupe du monde tous les deux ans aurait «un impact direct et destructeur» sur le football.

«Un impact direct et destructeur»

Le projet de la FIFA aurait «un impact direct et destructeur» sur le football de club, «mettrait en danger la santé et le bien-être des joueurs», «diluerait la valeur et le sens des compétitions de clubs et de sélections» et «entrerait en conflit» avec les tournois féminins et de jeunes, énumère l’ECA.