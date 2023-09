Mondial de rugby: l’Italie domine l’Uruguay avec un bonus

L’Italie, accrochée pendant une mi-temps, a pris l’ascendant physiquement après la pause pour s’imposer avec bonus contre l’Uruguay (38-17) et prendre rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande et la France, ses deux prochains adversaires dans le groupe A du Mondial 2023 de rugby. Les Bleus finiront-ils par regretter le point abandonné la semaine dernière à Lille, faute d’avoir su passer quatre essais aux Uruguayens?

Ce n’était pourtant pas gagné à la mi-temps, qu’ils ont atteinte avec dix points de retard (17-7) après avoir payé cher leur manque de créativité et leur indiscipline. Mais l’Uruguay, qui avait profité d’une double supériorité numérique pour inscrire deux essais, n’a cette fois pas réussi à tenir la distance.

Deuxième période à sens unique

Visiblement empruntés physiquement, six jours après leur belle résistance contre un XV de France remanié (27-12), les Uruguayens ont encaissé un cinglant 31-0 dans un deuxième acte à sens unique.

Victorieuse du Pays de Galles (22-21) et de l’Australie (28-27) en 2022, la «Nazionale» n’a pas encore battu un «gros» cette année, et il faudra attendre son prochain match contre les All Blacks pour en savoir davantage sur son véritable niveau.