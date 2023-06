Football: Les Etats-Unis organiseront le 1er Mondial des clubs avec 32 équipes en 2025

«Le processus de sélection du pays hôte a pris en considération les exigences en matière d’infrastructure et de service, ainsi que les objectifs stratégiques plus larges du tournoi», a détaillé la FIFA dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son Conseil tenue par visioconférence. Les États-Unis organiseront l’année suivante, avec le Canada et le Mexique, le premier Mondial à 48 pays – au lieu de 32.