Championnat du monde M20: La Suisse en prend neuf contre la Tchéquie en quarts

Dès la 3e minute (2’41’’) et l’égalisation de Jiri Kulich, les Tchèques ont pris les choses en mains et ont étouffé les Helvètes. Premiers de leur poule dans le tour qualificatif, les hommes de Radim Rulik ont pris deux longueurs d’avance en un peu plus de deux minutes suite à des réussites de Marcel Marcel (8e), à 4 contre 5, et Petr Hauser (10e).