Hockey sur glace: Mondial M20: l’équipe de Suisse vise les quarts de finale

La mission qui attend l’équipe de Suisse au Championnat du monde M20 d’Halifax et Moncton s’annonce ardue. Au Canada, la sélection de Marco Bayer a pour objectif minimal de sortir des poules et de disputer les quarts de finale du tournoi. Pour cela, elle devra terminer à l’une des quatre premières places (sur cinq) du groupe B. Relevé, ce dernier comprend la Finlande (que les Helvètes affrontent ce lundi), la Lettonie (mardi), les Etats-Unis (jeudi) ainsi que la Slovaquie (samedi).

Romands en masse

Ensuite car l’équipe de Suisse peut compter sur deux joueurs d’un talent supérieur, qui ont déjà trouvé grâce aux yeux de franchises de NHL. Les défenseurs Brian Zanetti, repêché au 4e tour par les Philadelphie Flyers en 2021, et Lian Bichsel, sélectionné au 1er tour par les Dallas Stars cette année, seront les leaders d’une formation qui compte dans ses rangs de nombreux joueurs romands (les gardiens Alessio Beglieri, Mathieu Croce et Kevin Pasche; le défenseur Vincent Despont; les attaquants Miles Müller, Nicolas Perrenoud et Louis Robin). Quant à l’arrière Dario Sidler, il évolue dans un club situé de ce côté-ci de la Sarine, et plus précisément à Lausanne.