Lundi, après la rencontre c ontroversée entre le président de la Fédération internationale (IIHF), le Suisse René Fasel, et le président du Bélarus, Alexander Lukashenko, à Minsk, c ’est le président de la Fédération suisse (SIHF), Michael Rindlisbacher, qui a pris position: «Nous condamnons avec la plus grande fermeté toute forme de violence et de violation des droits de l’ h omme. Nous avons fait part à l’IIHF (ndlr: la fédération internationale de hockey) à plusieurs reprises de nos sérieuses inquiétudes quant à la tenue du Championnat du monde A à Minsk et partons du principe que la Fédération internationale de hockey sur glace prendra une décision et présentera une déclaration dans les plus brefs délais. Un déroulement sûr du Championnat du monde A et une participation réussie à ce tournoi sont les priorités absolues pour Swiss Ice Hockey. Conscients de notre grande responsabilité, nous n’exposerons en aucun cas une délégation à un risque de sécurité.»