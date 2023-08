Mondiaux d’athlétisme 2023: Hoffmann qualifiée, Werro et Pellaud à la trappe

Rachel Pellaud (28 ans) n'a pas non plus passé le «cut», elle qui a terminé son pensum en 2'01''05, à un dixième de son record personnel sur la distance. Il lui a manqué près d'une seconde pour arracher une des trois premières places qualificatives. La Biennoise du Stade Genève a fini 5e de sa course, mais n'a jamais pu rêver à être repêchée au temps (trois places seulement sur les sept séries courues mercredi matin) elle non plus.