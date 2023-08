Mondiaux d’athlétisme 2023: Le digestif: l’essentiel de la deuxième journée

Le temps fort

Suisse express

Mujinga Kambundji (11''08) et Geraldine Frey (11''26) se sont qualifiées pour les demi-finales du 100 m aux Championnats du monde de Budapest. La Bernoise a rassuré en terminant deuxième de sa série derrière la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce (11''01). «C’était une très bonne course et j’ai même pu terminer en restant relax. Cela me donne beaucoup de confiance pour la suite. J’étais un peu plus nerveuse que d’habitude, car je n’avais pas beaucoup de courses dans les jambes cette saison en raison de ma blessure au pied», a expliqué Kambundji en soulignant qu’elle allait tout donner pour tenter de se hisser en finale lundi. La Zurichoise Géraldine Frey a été repêchée grâce à son chrono de 11''26. Les demi-finales et finales du 100 m féminin ont lieu lundi à 20h35 et 21h50.