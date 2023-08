Mondiaux d’athlétisme 2023: L’expresso: le programme suisse et les incontournables du jour

Six finales

La journée de samedi sera riche en finales: de la perche au 800 m masculin, en passant par le 5000 féminin et les relais 4x100 m, six compétitions consacreront des champions et championnes du monde. Superstar du saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis, tenant du titre et champion olympique, sera très attendu.