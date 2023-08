Mondiaux d’athlétisme 2023: L’expresso: le programme suisse et les incontournables du jour

Voici toutes les infos sur la journée du vendredi 25 août lors des Mondiaux de Budapest. AFP

Les relais suisses en action

Vendredi en début de soirée, les relais de sprint court 4 x 100 m masculin et féminin tenteront de décrocher une place pour les finales de samedi. Chez les femmes, Natacha Kouni, Salomé Kora, Géraldine Frey et la Vaudoise Melissa Gutschmidt défendront les couleurs helvétiques (la Vaudoise Léonie Pointet, qui a été éliminée en séries du 200 m mercredi, fait partie des remplaçantes). Départ à 20h.

Chez les hommes, les Romands Pascal Mancini, Bradley Lestrade, Felix Svensson et Enrico Güntert représenteront la Suisse sur le coup de 19h30.

Lore Hoffmann vise la finale

Lore Hoffmann, objectif finale ce vendredi à Budapest. IMAGO/Beautiful Sports

La Sierroise a été la seule Suissesse à ressortir indemne des séries mercredi (Audrey Werro et Rachel Pellaud ont été éliminées). Lore Hoffmann avait manqué la finale des JO à Tokyo en 2021 et celle des derniers Mondiaux à Eugene (à chaque fois 9e). «Je sens que quelque chose est possible cette année. Après avoir terminé deux fois de suite 9e, je veux aller en finale et faire partie du top 8», a-t-elle expliqué. Elle sera en lice à 20h25.

Doublé historique pour Lyles et Richardson?

L’Américain Noah Lyles, couronné sur le 100 m, vise un doublé 100-200 qui n’a plus été réalisé chez les hommes depuis Usain Bolt en 2015. La finale du 200 m masculin a lieu vendredi à 21h40. AFP

Le showman américain l’avait déjà annoncé avant les Mondiaux: il vise un chrono de 19’’10, histoire de faire tomber le record du monde - vieux de 14 ans - d’un certain Usain Bolt (19’’19) sur le 200m. Si sa prophétie se réalise ce vendredi 25 août, Noah Lyles entrera à son tour dans l’histoire de l’athlétisme mondial en plus de célébrer son troisième titre mondial consécutif sur 200 m. Et même sans record du monde, l’Américain de 26 ans réaliserait un doublé 100-200 m qui n’a plus été réussi depuis Bolt en 2015. Mais la concurrence est rude sur le demi-tour de piste.

Sha’Carri Richardson, reine du sprint sur 100 m, vise aussi un doublé. AFP

Comme Lyles, Sha’Carri Richardson peut elle aussi réaliser un doublé 100-200 m. L’Américaine de 23 ans s’est déjà emparée de la médaille d’or lundi sur la ligne droite pour la première fois de sa carrière. Sha’Carri Richardson a déjà annoncé la couleur en signant le meilleur temps des séries du 200 m (22’’16).

Yulimar Rojas règne sur le triple saut

Yulimar Rojas, grande favorite au triple saut. IMAGO/USA TODAY Network

La Vénézuélienne de 27 ans, qui n’a plus été battue dans un concours de triple saut depuis plus de deux ans, règne sans partage sur la discipline depuis 2017: trois fois championne du monde (2017, 2019 et 2022), championne olympique (2021) et détentrice du record du monde (15,74 m en 2022). Yulimar Rojas, grandissime favorite, a annoncé vouloir battre son record du monde vendredi.

Le programme des Suisses

Vendredi 25 août



19h30: Relais 4x100 m/ hommes, séries (Mancini, Lestrade, Svensson, Güntert)

20h00: Relais 4x100 m/ femmes, séries (Kouni, Kora, Frey, Gutschmidt)

20h25: Lore Hoffmann / 800 m, demi-finale

Les autres finales du jour

19h38: Triple saut, femmes

20h20: Javelot, femmes

21h40: 200 m, femmes