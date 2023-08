Mondiaux d’athlétisme 2023: le relais suisse se réjouit de la finale

Les relayeuses suisses – Géraldine Frey, Salomé Kora, Melissa Gutschmidt et Natacha Kouni – ont atteint leur objectif, la finale, où elles auront tout à gagner.

«J’avais l’impression de voler! Cette piste est incroyable», s’émerveille la dernière relayeuse Melissa Gutschmidt, quelques instants après avoir franchi, vendredi, la ligne d’arrivée en troisième position de sa série, synonyme de qualification pour la grande finale de samedi (21h53). «La finale, c’était notre objectif. Maintenant, tout peut se passer. On y est, on est en finale! Cela va être génial!»

Si Melissa Gutschmidt continue de voler comme en séries, si ses coéquipières Salomé Kora, Natacha Kouni et Géraldine Frey sont aussi rapides et précises que vendredi, les Suisses auront peut-être un coup à jouer dans une discipline où la moindre erreur technique dans le passage des témoins peut briser des espoirs ou ouvrir des brèches inattendues. «On va y aller à fond. On peut prendre encore davantage de risques dans nos transmissions pour gagner quelques centièmes», estime Natacha Kouni.