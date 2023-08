Mondiaux d’athlétisme 2023: Qui sera le nouveau roi du sprint à Budapest? 

Il y a une année, aux Mondiaux de Eugene aux Etats-Unis, Fred Kerley (4e depuis la droite) s’était paré d’or sur 100 m. Le Texan va-t-il conserver son titre, ou est-ce qu’un nouveau roi du sprint sera sacré dimanche à Budapest? IMAGO/Kyodo News

La finale du 100 m masculin sera assurément l’une des plus ouvertes de ces dernières années. Fred Kerley, couronné en 2022 aux Mondiaux d’Eugene aux Etats-Unis, remettra son titre en jeu. Deviendra-t-il le premier athlète depuis Usain Bolt (2013, 2015) à conserver sa couronne sur 100 m?

Plusieurs outsiders, notamment africains et britanniques, se sont toutefois mis en évidence ces dernières semaines. Et si le titre mondial, propriété exclusive des Américains et Jamaïcains depuis la victoire du Caribéen Kim Collins (Saint-Kitts et Nevis) aux Mondiaux de Paris en 2003, changeait de nouveau de camp 20 ans plus tard?

Tous les champions du monde du 100 m

Voici les stars et favoris de la compétition reine du sprint qui aura lieu dimanche soir au National Athletics Centre de Budapest (finale à 19 h 10/ demi-finales à 16 h 35). Faites vos jeux!





Fred Kerley (Etats-Unis, 27 ans)

A vrai dire, le Texan de 27 ans ne semble pas vraiment disposé à lâcher sa couronne mondiale. «Je suis Fred Kerley et ce titre est le mien», a-t-il asséné vendredi lors de la conférence de presse de Team USA, qui a envoyé quatre sprinters en Hongrie. Même si aucun favori indiscutable ne se détache cette année, Fred Kerley sera tout de même l’homme à battre sur la piste du National Athletics Centre de Budapest dimanche.

Meilleur chrono 2023: 9’’88

Record personnel: 9’’76



Noah Lyles (Etats-Unis, 26 ans)

Le champion du monde en titre du 200 m a d’ores et déjà annoncé vouloir courir dimanche en 9’’65 sur la ligne droite avant de battre le record du 200 m détenu par Usain Bolt un peu plus tard dans la semaine. Des déclarations fracassantes qui ont eu le don d’agacer le champion du monde en titre du 100 m Fred Kerley. «Noah (Lyles), 9’’65? Je cours plus vite que cela», a répondu Kerley. «Ils disent tous cela jusqu’à ce qu’ils soient battus», s’est amusé Lyles, qui en bon showman a pris soin de faire monter la sauce avant la finale du 100 m.

Meilleur chrono 2023: 9’’94

Record personnel: 9’’86



Ferdinand Omanyala (Kenya, 27 ans)

Le champion des Jeux du Commonwealth et double champion d’Afrique est le seul sprinter à être descendu sous la barre des 9’’90 à deux reprises cette saison (9’’84 et 9’’85). L’ancien joueur de rugby s’est régulièrement bien classé en Diamond League sur 100 m et s’est imposé pour la première fois de sa carrière en DL lors du meeting de Monaco le 21 juillet.

Meilleur chrono 2023: 9’’84

Record personnel: 9’’77





Zharnel Hughes (Grande-Bretagne, 28 ans)

Zharnel Hughes a battu en juin à New-York le record national détenu par Linford Christie, l’unique sprinter britannique couronné champion du monde (1993) et olympique (1992) à ce jour, en engloutissant la ligne droite en 9’’83. Et si Hughes, qui détient le meilleur chrono de l’année parmi les engagés à Budapest, se hissait à son tour sur la plus haute marche d’un podium mondial 30 ans après les exploits de Linford Christie à Stuttgart? Le sprinter britannique est en tout cas à la bonne école puisqu’il est entraîné par le légendaire Glen Mills, le coach jamaïcain qui avait mené ses compatriotes Usain Bolt (2009, 2013, 2015) et Yohan Blake (2011) vers quatre titres mondiaux sur 100 m.

Meilleur chrono 2023: 9’’83

Record personnel: 9’’83





Christian Coleman (Etats-Unis, 27 ans)

Le champion du monde 2019 à Doha était passé au travers des Mondiaux de 2022 aux Etats-Unis en ne terminant qu’à la sixième place de la finale du 100 m. Sera-t-il cette fois-ci capable de se mêler à la course au titre? Dans la foulée de son titre mondial, l’Américain avait été pincé par l’agence antidopage puis banni 18 mois, ce qui lui avait valu de devoir faire l’impasse sur les Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Meilleur chrono 2023: 9’’91

Record personnel: 9’’76





Marcell Jacobs (Italie, 28 ans)

Le champion olympique (surprise) des JO de Tokyo en 2021 est de retour aux affaires. Le sprinter italien, qui avait en quelque sorte «disparu de la circulation» en raison de blessures, s’était fait rare depuis son triomphe au Japon. Sa présence à Budapest ne semble en tous les cas pas inquiéter Fred Kerley, le champion du monde en titre avec qui Jacobs avait eu quelques échanges tendus en début d’année par réseaux sociaux interposés. «Je crois que nous n’avons pas à nous inquiéter de lui pour le moment», a déclaré Kerley au sujet de son rival italien en conférence de presse. Marcell Jacobs, de son côté, a assuré qu’il était prêt à en découdre, sans rajouter d’huile sur le feu: «Je suis en bonne forme pour ces Mondiaux et je me concentre sur ce que j’ai à faire. J’ai sans doute eu trop de blessures ces deux dernières années, mais j’ai réussi à surmonter les obstacles.» Samedi en soirée, lors des séries et sans vraiment forcer, l’Italien a réalisé son meilleur chrono de la saison en 10’’15.

Meilleur chrono 2023: 10’’15

Record personnel: 9’’80





Letsile Tebogo (Botswana, 20 ans)

Letsile Tebogo est l’un des chefs de file de la nouvelle et prometteuse génération de sprinters. Champion du monde junior sur 100 m l’an dernier à Cali en Colombie avec un chrono canon de 9’’91 (record du monde M20 et record personnel), Tebogo s’entraîne en Italie du côté de Brescia. La fusée du Botswana brille aussi sur 200 m. C’est d’ailleurs lui qui s’était imposé le 30 juin dernier à Athletissima sur le demi-tour de piste.

Meilleur chrono 2023: 9’’93