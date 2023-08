Mondiaux d’athlétisme 2023: la liste des stars présentes à Budapest

Les Championnats du monde se déroulent du 19 au 27 août dans le stade de Budapest. IMAGO/Beautiful Sports

L’élite mondiale de l’athlétisme se mesurera à Budapest, en Hongrie, du 19 au 27 août dans le cadre des Championnats du monde, plus grand événement sportif de l’année 2023. La 19e édition des Mondiaux réunira durant neuf jours plus de 2000 athlètes issus de 202 nations sur les rives du Danube dans le nouveau stade de Budapest, le National Athletics Centre (35’000 places).

Voici quelques-unes des stars incontournables de la compétition:

Armand Duplantis (Suède/ perche)

Arnaud Duplantis. AFP

Le phénomène Armand Duplantis est le roi incontesté de la perche. À Budapest, le champion olympique, du monde et d’Europe tentera de battre son propre record du monde. L’année passée, il s’était envolé à 6m21 aux Mondiaux d’Eugene. Cet hiver, en salle, il a franchi la barre des 6m22. S’il est resté «bloqué» à 6m12 cette saison en extérieur, «Mondo» risque bien d’enflammer le stade national d’athlétisme au bord du Danube, samedi 26 août.

Femke Bol (Pays-Bas/ 400 m haies)

Femke Bol. AFP

Les seuls obstacles sur la route d’un premier titre mondial de Femke Bol semblent être les haies dressées sur les 400 m qu’elle va parcourir. À 23 ans, la Néerlandaise a signé le troisième chrono de l’histoire lors du meeting Ligue de diamant de Londres cet été. L’athlète entraînée par le Fribourgeois Laurent Meuwly a couru en 51’’45, pulvérisant son propre record d’Europe de 58 centièmes. La soirée du jeudi 24 août pourrait bien être l’heure de gloire de la reine Femke.

Noah Lyles (États-Unis/ 100 et 200 m)

Noah Lyles. AFP

Le showman américain l’a annoncé dans une vidéo postée sur son compte Instagram: il vise un chrono de 19’’10. Histoire de faire tomber le record du monde - vieux de 14 ans - d’un certain Usain Bolt (19’’19) sur le 200 m. Le vendredi 25 août, Noah Lyles aura de sérieux adversaires (Erriyon Knighton et Letsile Tebogo) à battre pour célébrer son troisième titre mondial consécutif dans la discipline.

Fred Kerley (Etats-Unis/ 100 m)

Fred Kerley. IMAGO/NurPhoto

Couronné en 2022 à Eugene, Fred Kerley tentera ce dimanche 20 août de conserver sa couronne mondiale dans une course qui s’annonce particulièrement ouverte cette année: le Britannique Zharnel Hughes, le Kenyan Ferdinand Omanyala et le Botswanais Letsile Tebogo ou l’Américain Chris Coleman font partie des candidats au titre.



Yulimar Rojas (Vénézuela/ triple saut)

Yulimar Rojas. AFP

Triple championne du monde du triple saut et championne olympique, Yulimar Rojas parviendra-t-elle à franchir la barre folle des 16 m? La Vénézuélienne de 27 ans, détentrice des records du monde (15m67 en extérieur et 15m74 en indoor), est une athlète à ne pas manquer, le vendredi 25 août.



Ryan Crouser (Etats-Unis/ poids)

Ryan Crouser. AFP

Ryan Crouser a fait entrer sa discipline (le lancer du poids) dans une nouvelle compétition. En mai dernier, le colosse américain - 2m01 pour 145 kg - a fait tomber son record du monde, avec un jet à 23,56 m. Soit 19 cm de mieux que sa précédente marque. Quasi imbattable, l’athlète au «mullet» vise un deuxième titre mondial, après deux médailles d’or olympiques. Avec un record du monde en prime ce samedi?

Sifan Hassan (Pays-Bas/ 1500, 5000 et 10’000 m)

Sifan Hassan. IMAGO/Shutterstock

La Néerlandaise ne va pas chômer aux Mondiaux de Budapest. Inscrite sur trois distances (1500, 5000 et 10’000), Sifan Hassan va tenter un incroyable triplé. Ce pari fou lui avait plutôt réussi aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, avec deux médailles d’or (5’000 et 10’000) et le bronze (1500). Un programme qui l’amènera à s’aligner pendant cinq des neuf jours de compétition!



Jakob Ingebrigtsen (Norvège/ 1500 m et 5000 m)

Jakob Ingebrigtsen. IMAGO/NurPhoto

Terrassé par le Britannique Jake Wightman en 2022 à Eugene, Jakob Ingebrigtsen veut se parer d’or cette année à Budapest sur 1500 m. Sans le tenant du titre, forfait pour cause de blessure, le Norvégien sera le grand favori de la compétition. Ingebrigtsen tentera un doublé en s’alignant aussi sur 5000m, une distance sur laquelle il n’a toutefois pas encore couru en 2023.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaïque/ 100 m)

Shelly-Ann Fraser-Pryce. IMAGO/ZUMA Wire

A 36 ans, la Jamaïcaine continue de faire des étincelles. A Budapest lundi soir, elle visera une sixième médaille d’or en carrière sur 100 m. Shelly-Ann Fraser-Pryce ne tient toutefois pas la meilleure forme après avoir démarré sa saison sur le tard en raison d’une blessure et couru sa première course de l’année le 20 juillet à Lucerne. Quoi qu’il advienne, la Jamaïcaine reste l’un des monuments du sprint féminin.

Karsten Warholm (Norvège/ 400 m haies)

Karsten Warholm. IMAGO/NTB

Le recordman du monde et champion olympique part largement favori sur 400 m haies où son principal concurrent et tenant du titre, le Brésilien Alison Do Santos, revient tout juste d’une lourde blessure. Warholm veut faire oublier sa désillusion des Mondiaux 2022 à Eugene où il n’avait terminé que 7e après avoir subi une blessure en début de saison.

La Suisse compte sur Simon Ehammer

Simon Ehammer. Claudio De Capitani/freshfocus

En raison d’une collusion dans les horaires, Simon Ehammer ne participera qu’au concours de saut en longueur et renoncera au décathlon à Budapest. L’Appenzellois, qui s’était paré de bronze il y a un an à Eugene aux Etats-Unis, représente le plus solide espoir suisse de médaille en Hongrie. Avec un bond à 8 m 32 réalisé cette saison, il n’est toutefois que le huitième performeur en 2023 parmi les engagés. Sera-t-il capable de franchir un palier supplémentaire et de réaliser un exploit en Hongrie?

Quand?

Mercredi 23 août (qualifications, 11h15)

Jeudi 24 août (évtl. finale, 19h30)



… Et aussi sur Mujinga Kambundji

Mujinga Kambundji. Marc Schumacher/freshfocus

Dans l’absolu, l’expérimentée Mujinga Kambundji restera toujours redoutable dans un grand événement. Sauf que la reine du sprint helvétique a été ennuyée par une blessure à un pied, ce qui l’a considérablement retardée dans sa préparation cette saison. La Bernoise de 31 ans, qui n’est pas encore descendue sous la barre des 11 secondes en 2023 (meilleur chrono de 11’’05) et s’alignera uniquement sur 100 m à Budapest, entre en lice ce dimanche en séries. Une place en finale lundi serait déjà un accomplissement considérable pour la médaillée de bronze sur 200 m en 2019 à Doha. Mais pour y arriver et face à une concurrence redoutable sur 100 m, Mujinga Kambundji devra impérativement se rapprocher de son meilleur temps (10’’89) en carrière.

Quand?

Dimanche 20 août (séries, 12h10)

Lundi 21 août (évtl. demi-finales, 20h35)

Lundi 21 août (évtl. finale, 21h50)



Ditaji Kambundji et Jason Joseph en outsider

Ditaji Kambundji. Claudio De Capitani/freshfocus

Sur les haies hautes, Ditaji Kambundji (STB) et Jason Joseph (LC Therwil) ont brillé cet été avec plusieurs records suisses. Kambundji a amélioré par deux fois la meilleure marque de Lisa Urech sur 100 m haies lors du Meeting CITIUS il y a deux semaines à Berne ; le meilleur chrono de la Bernoise de 21 ans est désormais de 12"47, ce qui fait d’elle la meilleure Européenne de la saison. Seules huit adversaires présentes à Budapest ont déjà couru plus vite qu’elle cette année.

Quand?

Mardi 22 août (séries, 18h40)

Mercredi 23 août (évtl. demi-finales, 20h40)

Jeudi 24 août (évtl. finale, 21h22)







Jason Joseph. Pascal Muller/freshfocus

Jason Joseph a abaissé son record national du 110 m haies à 13"10 en juillet à Madrid (ESP). Le Bâlois de 24 ans a su convaincre durant toute la saison – comme déjà en salle – avec une grande constance au plus haut niveau. Ses ambitions sont ainsi particulièrement grandes à l’approche des CM.

Quand?

Dimanche 20 août (séries, 13h05)

Lundi 21 août (évtl. demi-finales, 20h05)