Mondiaux d’athlétisme 2023 : Voici le «bébé tueur» de l’athlétisme suisse 

«J’ai un visage de bébé, c’est assez flagrant, non?» Lionel Spitz éclate de rire, après avoir disséqué quelques minutes sur sa course et sa frustration. Eliminé dès les séries du 400 m alors que son record personnel (45’’25) lui aurait permis de se hisser en demi-finale, le Zurichois raconte qu’il était peut-être surmotivé et que cela lui a probablement coûté de l’énergie dans les derniers mètres.

L’athlète aux grosses lunettes

Le vice-champion d’Europe M23 du 400 m se fait aussi remarquer par un geste d’avant course bien à lui. «Je porte de grosses lunettes en course, ce qui est assez spécial, explique le Zurichois. L’an passé, aux Européens de Munich, j’ai fait un peu sans réfléchir ce geste des lunettes en souriant à la caméra.»

Cette action est devenue sa signature. «Munich était le meilleur moment de ma carrière, donc j’ai décidé de répéter cet enchaînement lunettes, caméras, sourire à chaque course, souligne l’espoir suisse. Il me permet de me sentir bien et prêt pour la course!».