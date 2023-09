Mongolie: des Chinois ont menti à leur pays pour voir le pape

via REUTERS

Avec une visite inédite en Mongolie, le pape François visait deux objectifs: toucher une région reculée où le catholicisme est encore peu répandu, et profiter de sa présence aux portes de la Chine pour renforcer les liens avec Pékin. «Chers frères et sœurs de Mongolie, merci pour le cadeau de l’amitié que j’ai reçu ces derniers jours. Bayarlalaa!» (merci en langue mongole), a-t-il écrit sur X peu après le décollage de l’avion papal à la mi-journée.

Dans la matinée, le souverain pontife, âgé de 86 ans, s’était rendu à la «Maison de la miséricorde», qui accueille des sans-abri et des victimes de violence domestique, dans un quartier pauvre en banlieue de la capitale Oulan-Bator.

Bravant de potentiels interrogatoires à leur retour, des catholiques chinois ont fait le déplacement jusqu’en Mongolie. À l’extérieur du foyer catholique, un groupe de femmes chantait ainsi en mandarin, essuyant quelques larmes au passage de la voiture noire du pape. «Cher pape, nos meilleurs vœux vous accompagnent!», ont-elles chanté. À l’issue de la messe dimanche, François avait lancé un message en direction des catholiques chinois. «Je vous demande d’être de bons chrétiens et de bons citoyens», avait-il déclaré,

«Rien à craindre»

Ces commentaires, non prévus dans le discours officiel, semblent marquer une nouvelle tentative du pape de rassurer Pékin. Le gouvernement chinois se méfie de toute organisation, notamment religieuse, susceptible de remettre en cause son autorité et n’entretient pas de relations diplomatiques avec le Saint-Siège.