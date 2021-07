Italie - Monica Bellucci et sa fille Deva Cassel enflamment «Vogue»

Monica et Deva, Kylie et Kris, Heidi et Leni ou encore Kate et Lila: faire la couverture de magazines de renom tels que «Vogue», «Elle», «Harper’s Bazaar» ou «Vanity Fair», est une tradition bien ancrée dans le monde de la mode, comme un passage de témoin à la nouvelle génération. Voici une sélection des duos mère-fille les plus emblématiques.