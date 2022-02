Appenzell Rhodes-Extérieures : Monnayeur d’une station-service dérobé par un ou des voleurs

Un ou des inconnus ont subtilisé un appareil à monnaie près d’une pompe à essence et sont allés l’ouvrir un peu plus loin pour voler du cash.

Jeudi, entre 2 et 3 heures du matin, un inconnu ou des inconnus ont arraché de force le monnayeur d’une station-service et l’ont transporté quelques mètres derrière un bâtiment. Là, ils ont ouvert la machine à l’aide d’outils et ont dérobé des billets pour un montant de plusieurs centaines de francs. Les dégâts matériels s’élèvent à plusieurs milliers de francs. Le service de police scientifique de la police cantonale d’Appenzell Rhodes-Extérieures a été appelé pour relever les traces.