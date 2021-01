Deux jours après avoir subi une déculottée face à Viège (0-6), son rival valaisan, le HC Sierre a renoué avec la victoire dans le championnat de Swiss League. Lundi, dans sa glaciale patinoire de Graben, l’équipe entraînée par Dany Gelinas a enfilé la tunique du patron contre l’EVZ Academy, qui n’a fait illusion qu’en fin de première période et qui s’est logiquement incliné 7-1.

La différence, les «rouge et jaune» l’ont créée à l’entame du tiers médian où, en l’espace de quatre minutes, ils ont fait passer le score de 1-1 à 4-1. Et ce en allumant la lampe dans trois situations de jeu différentes, en désavantage numérique (quel numéro de Guillaume Asselin!), en supériorité numérique et à forces égales.