Vaud : Monsanto devra rembourser 10 ans d’impôts

Le Tribunal fédéral a tranché. L’entreprise américaine devra payer plus de 34 millions de francs d’arriérés d’impôts cantonaux et communaux à la ville de Morges.

Le Tribunal fédéral. 20min/Marvin Ancian

Selon une décision du Tribunal fédéral, Monsanto va devoir rembourser plus de 34 millions de francs dans le canton de Vaud. C’est l’équivalent de dix ans d’impôts non perçus par l’administration vaudoise des impôts et la commune de Morges, selon une information reprise par la RTS.

Pendant dix ans, l’entreprise américaine a en effet bénéficié d’une exonération fiscale, lorsqu’elle était installée à Morges (VD). Sauf que l’une des conditions de cet arrangement fiscal était qu’après la fin de l’exonération, elle devait rester dix ans de plus sur sol vaudois si elle ne voulait pas rattraper les années d’impôts non versés, selon cette clause appelée «claw-back». Elle aurait donc dû rester jusqu’en 2024. Mais en 2018, elle a été rachetée par Bayer. Et deux ans plus tard, elle quittait Morges pour s’installer à Bâle.

À l’annonce de son départ, le gouvernement vaudois a signifié à Monsanto qu’il y avait rupture de contrat. Après un recours de l’entreprise américaine auprès du Tribunal cantonal où elle a obtenu partiellement gain de cause, le canton a recouru à son tour au Tribunal fédéral. En 2019, l’avocat et député Vert Raphaël Mahaim avait déposé une interpellation au Grand Conseil pour demander l’application stricte de la clause de «claw back» et le remboursement intégral des impôts exonérés.