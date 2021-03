Suisse : «Monsieur Corona» en défenseur des animaux âgés

Des tasses et masques ont été conçues à l’effigie de Daniel Koch, ancien patron de la division «Maladies transmissibles» de l’Office fédéral de la santé publique. Les recettes seront reversées à un refuge fribourgeois.

Symbole de la lutte contre la propagation du coronavirus, Daniel Koch et son visage longiligne s’invitaient dans les foyers suisses au rythme des conférences de presse du Conseil fédéral, au plus fort de la pandémie. Désormais à la retraite, le Biennois va entrer un peu plus dans la postérité par le biais d’une série de produits, dont des tasses, des masques et des t-shirts portant son image sous forme de caricature. Selon «Le Journal du Jura», l’idée émane de l’entrepreneur biennois Jean-Luc Itten. L’argent récolté sera reversé à un refuge pour vieux chiens et chats.