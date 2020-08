Nouvelles images de George Floyd

«Monsieur l’agent ne me tirez pas dessus»

Des nouvelles images de l’arrestation de George Floyd ont fuité dans la presse. Elles montrent toute la scène tournée par les caméras corporelles de deux agents.

L’enregistrement débute au moment où l’agent Lane toque avec sa torche à la fenêtre de la voiture de Floyd. Celui-ci est accusé d’avoir tenté d’écouler un faux billet de 20 dollars. Floyd ouvre la porte et implore Lane de ne pas le tuer alors qu’il se retrouve avec un pistolet pointé sur son visage. « Monsieur l’agent ne me tirez pas dessus. Je viens de perdre ma mère , mon ami. » Floyd se met à pleurer quand l’agent le sort de la voiture et lui met les menottes.