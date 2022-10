Transport: Monsieur Prix exhorte les CFF à lancer l’abo télétravail ou temps partiel

Les communautés tarifaires Mobilis et Frimobil réalisent depuis un an environ des projets pilotes concluants qui proposent des abonnements appelés FlexiAbo, avec des jours au choix. C’est ce qui pourrait préfigurer les abonnements télétravail ou temps partiel. Mais il ne faut pas espérer voir bientôt une offre proposée partout en Suisse. Les tests de marché doivent tout d’abord être présentés à l’association sectorielle et y faire l’objet d’un examen. Ensuite, chaque communauté tarifaire décidera individuellement d’intégrer ou non une solution de ce type dans son offre.