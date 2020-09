CFF : Monsieur Prix propose une AG adaptée au télétravail

L’abonnement général adapté pour les travailleurs et étudiants, une idée qui pourrait bientôt voir le jour selon le surveillant des prix de la Confédération.

Si les habitudes de la population changent, les transports public devront suivre le rythme, explique Stefan Meierhans, le surveillant des prix de la Confédération. Il demande que les CFF proposent à l'avenir une AG adapté au télétravail, comme il le dit à «Blick» . L'idée est un abonnement flexible qui permettrait de voyager gratuitement dans les transports publics comme auparavant - mais seulement deux à trois jours par semaine. Il justifie sa demande par le fait que les mois d'hiver approchent et que le virus court toujours.

Toute personne possédant un abonnement général mais qui travaille actuellement beaucoup à domicile se demandera si cela vaut la peine de renouveler son AG. Il manque une alternative plus souple: «Aujourd'hui, le secteur des transports publics n'est pas prêt pour le monde de l'après coronavirus.»

L'organisation tarifaire des transports publics Alliance Swisspass est d'accord avec lui : «Comme tout le monde, nous avons été surpris par la crise», déclare le porte-parole Thomas Ammann à 20 Minuten . Il faut savoir qu'il n'est pas possible d'ajuster les systèmes tarifaires du jour au lendemain. L'appel du surveillant des prix en faveur d'une solution adaptée au télétravail est considéré comme fondé par Thomas Ammann: «Nous avons de bonnes offres pour les voyageurs occasionnels et fréquents - il manque quelque chose dans le segment intermédiaire pour les personnes qui conduisent régulièrement, mais pas tous les jours».

Une telle offre s'adresserait aux étudiants qui ne vont à l'université que deux jours par semaine - ou même aux professionnels qui travaillent majoritairement à domicile. Des tests pour une telle offre sont prévus pour 2021. On peut toutefois se demander si l'offre sera ensuite vendue comme une AG. «Le terme d'Abonnement général promet que vous pouvez voyager partout et à tout moment», rappelle Alliance Swisspass.

Mise à l’agenda politique

Florence Brenzikofer, conseillère nationale verte du canton de Bâle-Campagne, salue également cette proposition. Une base de calcul des prix allégée, conviviale et flexible doit être mise en place rapidement pour que les gens puissent passer aux transports publics: «J'examinerai une proposition pour un AG adapté au télétravail et la soumettrai à la session d'automne.» Brenzikofer avait déjà soumis une proposition pour un nouveau type d'AG interrégional et inter-zone au Parlement cet été. Le Conseil fédéral a toutefois demandé qu'elle soit rejetée, car les abonnements existants couvriraient ces besoins.