Berne - Monsieur Prix veut des abos de transports flexibles

Quand un abonnement fait sens?

Monsieur Prix a calculé quand il est judicieux d’opter pour un abonnement. La distance moyenne de déplacement entre le domicile et le lieu de travail doit être d’environ 14 kilomètres. Or plus de la moitié des pendulaires parcourent en moyenne 10 kilomètres. Un abonnement est donc rentable que si les usagers l’utilisent régulièrement au moins trois fois par semaine sur des distances moyennes à longues ou alors au moins quatre jours par semaine. «Pour un travailleur à mi-temps, il n’existe pas d’abonnement adapté», conclut le surveillant des prix.