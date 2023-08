Suisse: Monsieur Prix veut faire baisser les frais bancaires

Pourtant ces frais devraient baisser. En effet, les banques les avaient augmentés lorsque les taux d’intérêt étaient négatifs entre 2015 et 2022, arguant que leurs revenus issus des opérations hypothécaires étaient sous pression. Ce qui n’est plus le cas. Du coup, le Surveillant des prix Stefan Meierhans exige une baisse pour les clients. «Si la BNS augmente son taux directeur, les banques sont très rapides à revoir à la hausse par exemple les hypothèques. Mais quand il s’agit de faire baisser les frais bancaires, tout va beaucoup plus lentement», dénonce-t-il.

Vers un procès exemplaire?

Les Suisses n’aiment pas changer

En cause: les clients suisses sont un peu flemmards, selon lui. Ces derniers n’aiment pas changer de banque, car il faut alors renouveler les ordres permanents, changer ses données sur Internet, communiquer un nouveau compte salaire à l’employeur, etc. Pourtant, ils en ont la volonté, selon une étude de Comparis en mars. Sans parler des frais de fermeture de compte, là aussi souvent très élevés, en moyenne de 87 francs, ce qui suscite aussi l’ire de Monsieur Prix.

Mais «personne ne change de banque à cause de quelques francs de frais par mois», rétorque Andreas Akermann, spécialiste bancaire chez le prestataire financier VZ Vermögenszentrum. «Mais si l’on inclut dans le calcul les intérêts payés ainsi que les frais pour d’autres prestations, le potentiel d’économie est souvent immense». Selon lui, la reprise du CS par UBS a fait bouger les choses. Les clients examinent désormais de plus en plus leurs comptes et envisagent de changer d’établissement, se réjouit-il.