JO de Tokyo - Monstrueux Karsten Warholm, ce démolisseur

Un guerrier au sang-froid

45’’94: ce record en or de Karsten Warholm donne le vertige.

Humour décalé, facéties sur les réseaux sociaux: le Norvégien Karsten Warholm est l’une des plus fortes personnalités du petit monde de l’athlétisme. Mais une fois les pieds posés sur une piste, il se métamorphose en guerrier au sang froid.

Le roi du 400 m haies passe rarement inaperçu. Avec sa manière si particulière de se motiver avant un départ, à base de violentes claques sur le visage et les cuisses, le volcanique Warholm (25 ans) sait comment électriser les foules et attirer la lumière dans un sport en manque de grandes stars et de personnages charismatiques depuis la retraite de la légende du sprint Usain Bolt.