Italie : Mont Blanc: un glacier instable est sous haute surveillance

Le glacier de Planpincieux, au-dessous de la face sud des Grandes Jorasses, pourrait glisser plus rapidement que prévu et menace le Val Ferret, en Italie.

Le glacier de Planpincieux, perché à 2700 mètres d’altitude au-dessus du village du même nom, est au-dessous de la face sud des Grandes Jorasses. Qualifié de «tempéré», il est déjà en cours de fonte, contrairement aux glaciers polaires encore gelés jusqu’à la couche rocheuse. Ce qui signifie que le glacier de Planpincieux peut glisser plus rapidement en raison de la couche d’eau sur laquelle il repose, le rendant plus dangereux pour le Val Ferret situé en contrebas, selon les experts.

Hausse des températures en cause

Auparavant, le glacier de Planpincieux, plus épais et moins fracturé, était dans une position plus stable sur la roche, a rappelé Paolo Ferret, un expert en glaciers basé à Courmayeur mais, en raison de la hausse des températures causée par le changement climatique, il «s’est déplacé sur une surface lisse le rendant plus instable».