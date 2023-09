Le Canton autorise l’abattage de deux louveteaux du Mont Tendre

La meute du Mont Tendre s’est formée au printemps 2023. Les pièges photographiques ont permis d’établir qu’un couple de loups avait donné naissance à trois louveteaux en août, formant ainsi une nouvelle meute dans le Jura vaudois, après celles de Risoud et du Marchairuz.

Les tirs pourront être effectués dès le 1er septembre et jusqu’au 31 mars 2024 au sein d’un périmètre bien défini. L’objectif de ces tirs est avant tout de rendre la meute plus craintive. Pour rappel, la régulation s’inscrit dans toute une série de mesures pour gérer au mieux la cohabitation entre l’homme et le loup.