Broye (FR)

Montagny s’enlise dans les ennuis, le Préfet ordonne une enquête

Le mentorat débuté l’automne dernier n’a pas suffi: l’exécutif communal est toujours à la peine et vient d’enregistrer deux nouvelles démissions.

Le Préfet de la Broye ouvre une enquête administrative contre le Conseil communal de Montagny (FR) et son administration. Il s'agit d'examiner le fonctionnement dans sa globalité, alors que la commune de 2000 habitants bénéficiait déjà d'un mentorat depuis septembre.

La mesure s’impose par ailleurs pour garantir l'instauration de conditions cadres favorables permettant l’avancement des deux projets «primordiaux» pour la commune, à savoir la réalisation d’un centre sportif et d’un centre scolaire, a indiqué mardi la préfecture. La décision a été annoncée lundi lors d’une rencontre avec les membres de l'exécutif.

L’enquête administrative vise à déceler d’éventuels manquements, d’en déterminer les causes et de proposer les mesures nécessaires pour y remédier, précise le communiqué. «Il importe en effet de veiller au bon fonctionnement de la commune et finalement de rétablir la confiance des citoyens envers leurs autorités.»