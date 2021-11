Suivez-nous en balade! – Montée bucolique à la Dent-de-Vaulion

Les couleurs automnales et flamboyantes des arbres nous ont accompagnés jusque dans la forêt qui mène à la Dent-de-Vaulion. Puis à l’approche de ce sommet, situé à 1482 mètres d’altitude, on y a trouvé la neige. En partant de Pétra Félix, au col du Mollendruz (VD), un espace est prévu pour se garer gratuitement. Il est également possible, du printemps au début de l’automne, de s’y rendre en bus et de descendre à l’arrêt du même nom. Comptez une bonne heure de marche pour atteindre l’un des points culminants du Jura vaudois. Une buvette, ouverte de mai à octobre, se trouve au pied de la dent.