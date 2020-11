Coronavirus : «Montée fulgurante des cas» au Canada

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a mis en garde ses compatriotes. Les hôpitaux du pays risquent d’être submergés par le nombre de nouveaux cas.

Privilégier le télétravail

«Nous nous devons de faire des choix judicieux, attentifs, ne pas se rassembler avec des amis, ne pas fêter des anniversaires, rester virtuel, rester à la maison le plus possible», a demandé Justin Trudeau. Il a appelé les Canadiens à rester chez eux le plus possible et à privilégier le télétravail.