Balkans: Monténégro: un nouveau parti proeuropéen en tête aux législatives

Le cofondateur et président d’«Europe maintenant!» Milojko Spajic, 35 ans, qui vise le poste de Premier ministre, s’est cependant dit «satisfait» du résultat engrangé après «une campagne difficile». «Demain est un autre jour. Nous ne serons pas arrogants, nous allons nous asseoir avec tous ceux qui partagent nos valeurs» et «nous formerons un gouvernement proeuropéen», a-t-il promis.

Désaffection des électeurs

Fondé il y a à peine un an, «Europe maintenant!» promet de faire avancer le Monténégro sur la voie européenne, de combler les fossés religieux et communautaire qui divisent le pays, où un tiers des habitants s’identifient comme Serbes.

Controverse

Quelques jours avant le scrutin, Milojko Spajic a été la cible d’une controverse retentissante relayée par le Premier ministre par intérim Dritan Abazovic et ses alliés. Ils ont évoqué ses liens présumés avec le fondateur sud-coréen de la cryptomonnaie Terra, Do Kwon, arrêté en mars au Monténégro. Accusé de milliards de dollars de fraude, Do Kwon est recherché par Washington et Séoul.