Thibaud Agoston - «Monter sur scène m’a manqué»

À cause de la pandémie, le Caribana n’a pas pu ouvrir son festival à ciel ouvert. Qu’à cela ne tienne! Pour son édition 2021, l’événement, renommé Caribana Events, a quand même lieu en live streaming. Après les chanteurs Pat Burgener, Aliose et Marina Kaye qui se sont produits le 22 avril 2021, c’est au tour des humoristes suisses de monter sur scène devant un public réduit, le mercredi 12 mai 2021 au Théâtre de Marens à Nyon, à suivre sur notre site et notre app. Parmi eux, Thibaud Agoston. «On est ravis de pouvoir jouer devant 50 personnes séparées par la distanciation sociale. Moi, ça m’a manqué. Pendant le confinement, je ne savais pas quoi faire de mon énergie. Avant, je pouvais me défouler sur scène», confie le Genevois de 24 ans.