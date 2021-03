Déroulez votre tapis et préparez-vous. «20 minutes» et Activ Fitness s’occupent de vous et vous permettent de garder la forme même si les salles de sport sont fermées. Deux séances d’entraînement en direct sont prévues chaque jour de la semaine: à 12h et à 18h30. Les coaches d’Activ Fitness seront également présents le week-end en direct à 10h.

Le cours

Vous n’avez jamais osé monter sur un ring? C’est l’occasion de le faire. Ce cours vous propose de vous identifier à un warrior, sans aucun risque de nez cassé ou d’œil poché. On enchaîne les mouvements de la boxe, sans contact, juste pour la beauté du geste et son efficacité. On brûle des calories, on se défoule, idéal pour toutes et tous.