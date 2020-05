E-sport

Montre ton soutien et gagne un Galaxy S10!

Les finales de la Swisscom Hero League se dérouleront en ligne, le 2 mai. Les fans seront toutefois présents, avec un concours à la clé!

Les meilleurs joueurs et équipes de Suisse s'affronteront lors des grandes finales de la saison 3 de la Swisscom Hero League, le 2 mai sur «League of Legends», «Counter-Strike: Global Offensive» et «Clash Royale». En raison de la pandémie, les matchs se dérouleront en ligne et non pas devant une foule bruyante et conquise comme lors des deux précédentes éditions.