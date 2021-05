Hockey sur glace - Montréal, dernière équipe qualifiée pour les play-off

Artturi Lehkonen et ses coéquipiers du Canadien de Montréal ont souffert lors de la saison régulière 2021, mais ont fiini par se hisser en play-off.

Malgré la défaite concédée en prolongation au Centre Bell contre Edmonton (3-4), le club de la métropole québécoise ne peut plus être rejoint par Calgary (5e de la Division Nord) et a validé son sésame pour les séries éliminatoires. Les Oilers ont patiné sans le joueur de centre seelandais Gaëtan Haas (blessé).

Josi ménagé

Ménagé, le défenseur bernois Roman Josi n’a pas chaussé ses patins avec Nashville, qui a dévoré Carolina à la Bridgestone Arena (5-0). Le gardien finlandais Pekka Rinne a obtenu le 60e blanchissage de sa carrière contre l’ailier grison Nino Niederreiter (15’12 de temps de jeu, différentiel neutre) et ses coéquipiers. Les deux clubs se retrouveront au premier tour des séries.

Au United Center, Chicago a conclu sa saison 2021 sur une défaite contre Dallas (4-5 ap). Le joueur de centre zurichois Pius Suter a été crédité de son 14e but et de sa 13e mention d’aide alors que son compatriote et coéquipier Philipp Kurashev n’a pas griffé la feuille des compteurs.