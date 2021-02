Les Canadiens de Montréal ont quitté Ottawa avec deux défaites dans leurs valises. Les Sénateurs se sont imposés 5-4 aux tirs au but mardi. Brady Tkachuck a marqué deux buts et a aussi mis une volé au défenseur des Canadiens Ben Chiarot.

Les New Jersey Devils de Nico Hischier se sont inclinés 4-1 contre les Buffalo Sabres. Le Russe Nikita Gusev a marqué le seul but des Devils, battus pour une troisième fois consécutive. Le capitaine Nico Hischier a patiné durant 18 minutes et 48 secondes mais n’a pas obtenu de points lors de cette défaite.