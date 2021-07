Hockey sur glace - Montréal résiste face à Tampa Bay

Josh Anderson inscrit le but la victoire après 3’57’’ de prolongation.

Le Canadien de Montréal a battu le Tampa Bay Lightning 3-2 lundi, dans le quatrième match des play-off de NHL, et reste donc toujours en vie dans la finale de la ligue nord-américaine de hockey sur glace. La décision s’est faite dans la prolongation au Centre Bell.

Le Canadien a pris l’avantage par Josh Anderson (16e), avant de se se faire rejoindre sur un but de Barclay Goodrow (38e). Alexander Romanov a redonné l’avantage au Canadien à la 49e minute, mais la franchise de Montréal s’est en encore fait rejoindre cinq minutes plus tard, sur un but de Pat Maroon.