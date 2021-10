Football féminin - «Montrer qu’on a notre place à ce stade de la compétition»

Le Servette FCCF accueille ce mercredi, la Juventus pour son premier match de poules de la prestigieuse Women’s Champions League, regroupant les seize meilleures équipes européennes (18h45). «Toutes les joueuses attendent ce moment depuis longtemps, la plupart en ont rêvé», confie Sandy Maendly, la capitaine genevoise.

Pour la première fois de son histoire, la Ligue des championnes comporte une phase de groupes, qui remplace une compétition composée de matches allers et retours uniquement. Une évolution qui ravit Pauline Peyraud-Magnin: «C’est quelque chose qu’on attendait depuis très longtemps, ça va faire progresser le football féminin. Les gens s’intéressent de plus en plus à nous», se réjouit la gardienne française de la Juve.

Avec Chelsea, champion d’Angleterre et finaliste malheureux de la précédente édition, Wolfsburg, cinq finales de C1 depuis 2013, et les quadruples championnes d’Italie turinoises, le club grenat fait office de Petit Poucet. Mais cela ne décourage pas pour autant l’entraîneur Eric Sévérac: «On est la quatrième équipe de ce groupe, mais, on a des ambitions. On veut montrer qu’on a notre place à ce stade de la compétition». «On joue à la maison, on va tout faire pour bien entamer cette campagne», rajoute Sandy Maendly.

«Une équipe qui aime le ballon»

Côté turinois, on refuse d’endosser le costume de favori. «Le match sera difficile. Le nom de la Juventus est certes plus prestigieux, mais la vérité du terrain peut être tout autre. Si les Servettiennes sont ici, c’est qu’elles le méritent», déclare Joe Montemurro, le coach d’un club qui a remporté ses neuf matches cette saison, avec 31 buts marqués contre deux encaissés. Il devrait donc y avoir du spectacle à la Praille. «On est une équipe qui aime le ballon. Donc on va aller le chercher pour ne pas avoir trop à subir le jeu», avertit le coach genevois.