Porno, jeux vidéo, films : Montrer sa carte d’identité sur le web: référendum à la peine

La «loi fédérale sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo» n’est plus qu’en sursis relatif. Après son adoption par le Parlement fin septembre, un référendum a été lancé pour s’y opposer. Les référendaires, sous l’égide du Parti Pirate, luttent contre une loi qu’ils jugent inutile et dangereuse pour la protection des données des internautes.