Montres connectées: Alain Berset met en garde sur les risques

À l’heure des questions au Conseil national ce lundi, le conseiller national vaudois François Pointet (VL/VD) a fait part de son inquiétude vis-à-vis des montres connectées chez les jeunes enfants: «Sous prétexte de sécurité, les parents équipent de plus en plus leurs enfants de montres connectées. Cela permet de les suivre, de définir des périmètres de sécurité sous alerte, voire d’allumer des micros pour écouter ce qu’il se dit ou se passe dans l’environnement actuel de l’enfant».

Consentement des enfants et des tiers

Il a donc posé la question au chef du Département de l’intérieur, Alain Berset, sur les dangers de dérives et s’il était nécessaire de «protéger les enfants de telles incursions, même issues des parents?» Pour Alain Berset, les montres connectées peuvent être un outil utile pour les parents pour joindre leurs enfants: «Mais il est vrai qu’elles offrent également des possibilités de surveillance qui ne devraient toutefois être utilisées par les parents qu’en cas d’urgence et, conformément au droit en vigueur, seulement avec le consentement de leurs enfants et des tiers potentiellement concernés, ceux-ci ayant droit à une sphère privée».