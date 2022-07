Genève : Montres fabriquées en Chine vendues comme de qualité suisse

Un entrepreneur a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis pour avoir mis sur le marché des tocantes avec une provenance inexacte.

Les montres étaient présentées comme «Swiss made», alors qu’elles étaient fabriquées en Asie. L’ex-administrateur d’une marque horlogère, qui a une boutique au centre-ville, a été sanctionné par la justice en mai dernier, raconte ce samedi la « Tribune de Genève ». Alertée sur ces pratiques trompeuses, la Fédération de l’industrie horlogère avait déposé plainte en 2019. L’ancien propriétaire de l’enseigne, qui a revendu son affaire depuis, a écopé de 120 jours-amende à 110 francs avec sursis pour falsification de marchandise par métier et d’usage d’indication de provenance inexacte.

L’homme assure n'avoir «jamais voulu arnaquer personne» et se dit «victime» d’une «guerre de business» entre concurrents. En outre, d’après lui, son fournisseur asiatique aurait dû utiliser des mouvements fabriqués en Suisse, mais aurait été trompé sur leur provenance. Selon le quotidien genevois, plusieurs marques de luxe du pays se sont estimées copiées et ont attaqué l’enseigne. Des accords auraient été trouvés. Quant aux nouveaux propriétaires de la boutique, ils assurent être en règle et vendent leurs montres sans cacher leur provenance asiatique.