Red Bull Half Court: Montreux 3x3 représentera la Suisse au pied des pyramides de Gizeh

Massi Bamba et son équipe ont échoué face aux Espagnoles et aux Egyptiennes.

Les équipes de Montreux 3x3 et Black Crew représentent la Suisse au Red Bull Half Court 2022.

Les 39 équipes provenant de plus de 20 pays à travers le monde en rêvaient toutes: jouer un tournoi de basketball 3x3 au pied des pyramides de Gizeh. La dernière phase de qualification du Red Bull Half Court 2022 a rendu son verdicte et malheureusement, une seule des deux teams romandes présentes au Caire aura cette chance samedi.

Il s’agit des Vaudois de la Team Montreux qui ont décroché leur ticket au bout du suspense dans un match où le public local a donné tout ce qu’il avait pour pousser son équipe. «Chaud, chaud, chaud. C’est dur de jouer contre une équipe qui est à la maison avec un public qui leur a donné beaucoup d’énergie», confie Pedro Pessoa, heureux et libéré après cette victoire à l’arraché.

Les Montreusiens ont dû batailler jusqu’en prolongation puis s’en remettre à un shoot providentiel de leur capitaine Yino Martinez: «La victoire a été très très dure à aller chercher. Mais en prolongation il n’y a plus de mauvais shoot, il n’y a que des shoots à mettre dedans. Ils menaient et c’était notre première option.» Une qualification pour le tournoi finale tout de même obtenue au terme d’un parcours parfait, ponctué par trois victoires en autant de matches.

Déception pour Black Crew

En revanche, les Genevoises de Black Crew n’ont pas eu la même réussite. Après une première victoire convaincante, elles n’ont pas trouvé la même cohésion pour venir à bout d’impressionnantes Espagnoles ni de la nation hôte du tournoi. «Le dernier match était à notre portée mais on n’a pas su jouer comme on a joué à Vidy (ndlr: lors de l’étape à Lausanne qui leur a permis de se qualifier pour Le Caire). Ma fois c’est comme ça… très déçues car on sait qu’on n’a pas montré notre meilleur jeu», analyse froidement Rania Ezzakraoui.